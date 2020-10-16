Otizmli bireylerin aileleri için hazırlanan videolar yayında

Kuşadası ve çevresinde yaşayan otizmli bireylerin ailelerini bilgilendirmek amacıyla 7 farklı konuda hazırlanan videolar çevrimiçi ortama aktarılarak kullanıma açıldı.

Kuşadası Otizm Derneği tarafından yürütülen ve Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen çalışma, kurgu sürecinin ardından eğitim modüllerinin tüm Türkiye'nin kullanımına sunulmak üzere çevrimiçi ortama aktarılması ile tamamlandı. “Otizmli Çocukların Yasal ve Sosyal Hakları”, “Otizmde Beslenmenin Etkisi”, “Otizmin Belirtileri, Tanı Koyma, Rapor Alma ve Başvuru Süreci”, “Otizmde Müziğin Önemi”, “Otizmde Sporun Önemi”, “Otizm Hakkında Ailelere Genel Bilgilendirme ve Otizmde Ailenin Rolü”, “Otizmli Çocukların İlgi Alanları ve Yeteneklerinin Tespiti ve Otizmde Özel Eğitimin Önemi “ başlıklı 7 farklı konuda üretilen videoların yer aldığı uzaktan eğitim modülünü içeriyor.

Kuşadası Otizm Derneği Başkanı İbrahim Durak, çalışma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, derneği 2018 yılında otizmli bireylere destek olmak, sürekli yaşam alanı ve eğitim olanağı sağlamak amacıyla kurduklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinden otizmli bireylerin ve ailelerinin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Durak “Bu süreçte çocuklarımız eğitim olanağından mahrum kaldı. Kuşadası Otizm Derneği olarak bu ve benzeri süreçlerde otizmli bireylerin ailelerine katkıda bulunabilmek ve eğitimin devamını sağlamak için böyle bir proje hazırladık. Kuşadası Belediyesi ile birlikte Avrupa Birliği Sivil Düşün Bizi Bağlayan Şeyler Özel Destek Programına başvurduk. Amacımız psikologumuz, öğretmenlerimiz, avukatımız ve diyetisyenimizle birlikte çektiğimiz videolar aracılığıyla otizmli bireylerin ve ebeveynlerinin eğitimine destek olabilmek. Faydalı olacağına inandığımız bu videoların hazırlanması sürecinde bizlere destek olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e, Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu'na ve harika ekibine, psikologumuza, öğretmenlerimize, avukatımıza, diyetisyenimize ve tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor, çalışmanın otizmli bireylerin aileleri açısından faydalı olmasını diliyoruz. Hazırlanan eğitim videoları Kuşadası Otizm Derneği'nin sosyal medya sayfasından izlenebilir” dedi.