Otizmli çocuklar 30 Ağustos Zafer Bayramı için pedal çevirdi

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında otizmli çocuklara farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenlendi.

30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümü Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında otizmli çocuklara farkındalık oluşturmak için Adnan Menderes Stadyumu'ndan Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne kadar bisiklet turu düzenlendi. Bisiklet turuna Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, otizmli çocuklar ve ailelerinin katıldı. Otizmi temsil eden mavi renkte t-shirt giyerek otizme dikkat çeken çocuklar, Korona virüse karşı vatandaşları uyarmak için bisikletlerinin önüne astıkları çeşitli pankartlarla pedal çevirdiler. Belirlenen güzergahın bitiminde Aydın Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından karşılanan çocuklara üzerinde Türk Bayrağı figürlü kırmızı t-shirt hediye edildi.

Aydın Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Adnan Özdemir, “Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanı Anadolu'dan söküp atmak için başlattığı büyük mücadelenin benzerini bizler de toplumdan otizm hakkında bilinen yanlış bilgileri, olumsuzlukları yenmek için yola çıktık ve pedal çevirdik. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de, 'Eğitimde kaybedilecek tek bir fert yoktur' sözünden hareketle farkındalığımızı arttırarak daha iyi eğitim ve gelecek kaygılarımızı söndürmeye toplumda otizmi yaşayan gençlere önem verilip iyi yetiştirilirlerse neler yapabileceklerini göstermek istedik. Etkinliğimize destek veren milli eğitim ve gençlik spor müdürlüklerine teşekkür ederim" dedi.

İl Müdürü Fillikçioğlu da otizmli bireylerin özel bireyler olduğunu ve otizmli bireyler için imkanlar dahilinde yapılabilecek ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade ederek etkinliğe katılan otizmli çocukları madalya ile ödüllendirdi.