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Otizmli çocuklar Forum Aydın'da eğlendi

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın’da, Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar el sanatları atölyesinde yaptıkları ürünleri ve sahne performanslarını sergiledi.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın'da, Otizm Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında otizmli çocuklar el sanatları atölyesinde yaptıkları ürünleri ve sahne performanslarını sergiledi.


Forum Aydın, Nisan ayının Otizm Farkındalık Ayı olması nedeniyle otizmli çocuklar ve ailelerini kaynaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Etkinlik kapsamında, otizmli çocuklar ve arkadaşları hem el sanatları atölyesinde yaptıkları ürünleri sergileyecek, hem de ritim gösterisi ve verecekleri mini bir konserle ziyaretçilere müzik dolu anlar yaşattı.

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