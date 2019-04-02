Otizmli çocuklar hayatlarında ilk kez bindikleri mekanik boğayla eğlendi

Aydın'ın Nazilli İlçesinde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen ‘Otizme Mavi Işık Yak' etkinliğinde, otizmli çocuklar hayatlarında ilk kez bindiklerim mekanik boğayla doyasıya eğlendi.

“Otizme Mavi Işık Yak” etkinliği kapsamında ‘Otizme Mavi Işık Yak' diyen katılımcılarla otizmli çocuklar kaynaştı. Öğle saatlerinde başlayan etkinlikte okul bahçesinde kurulan şişme oyuncaklarda doyasıya eğlenen çocuklar en çok mekanik boğa denilen oyuncakta boğanın üzerinde durabilmek için adeta birbiriler ile yarıştı. Mekanik boğadan önce korkan çocuklar daha sonra alıştıkları oyuncakta kendilerini izleyen öğretmenleri, arkadaşları ve velilerinin alkışları altında boğaya binmenin zevkini yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Okul Müdürü Kaan Başarır; “Bugün burada 2 Nisan Dünya Otizm Gününde Bir farkındalık oluşturmak, ‘Bir Mavi Işık da Sen Yak' kampanyasıyla çocuklarımıza bir algı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz yıllardan beri kişiye özgü ilgiyle davranışla bir eğitim modeli sergilediğimiz için halkımız arasında da bu özel eğitimde otizmde böyle çocuklara nasıl ilgi gösterebileceğimizi onlara nasıl davranabileceğimizi onlara nasıl yaklaşabileceğimizi görmeye çalıştık. Birazdan etrafınızda da görebileceğiniz gibi onların el kol koordinasyonunda, göz koordinasyonunda konuşmasında yardımcı edici hem eğlenerek hem öğrenerek onların bunları farklı bir ilgi oluşturabilecek etkinlikler yapmaya çalıştık. Bugün burada, Nazilli'mizde buna gönül vermiş bütün idari makamlarımız, özel eğitim mensupları, ayrıca değerli basın mensuplarını ağırlayarak biz tüm dünyaya tüm Türkiye'ye sesimizi duyurmaya çalıştık. Burada bütün vatandaşlarımızı bütün ailelerimizi otizm de biraz daha ilgi biraz daha desteğe özel ilgiye davet ediyoruz. Mavi ışıkta, herkesin gönlünde biri ışık yakmayı istiyoruz” dedi.

Erkinlik kapsamında geliri otizmli çocuklar için harcanmak üzere veliler tarafından yapılan yiyecekler kermeste satışa çıkarıldı. Çocuklar anneleri tarafından yapılan yiyecekleri müşterilerine satabilmek ve otizmli arkadaşlarına destek olabilmek için satış yaptı.