Otizmli Ulutaş, ADÜ Veteriner Fakültesi'nde konser verdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'nde otizmli lise öğrencisi Doruk Ulutaş tarafından konser verildi.

Konsere; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Girgin, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı. Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Doruk Ulutaş ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen konserde, saz ve piyano çalan Ulutaş'a öğretmenleri de farklı enstrümanlarla eşlik etti. Bazı şarkıların koro tarafından seslendirildiği konserde salonu dolduran izleyiciler, alkışlarıyla Ulutaş'a destek oldu.

Veteriner Fakültesinde öğretim üyesi olan Doruk Ulutaş'ın annesi Prof. Dr. Pınar Alkım Ulutaş, toplumda otizme yönelik farkındalığın artması gerektiğini, otizmlilerin farklılıklarıyla kabul görmesini ve onların çok değerli özellikleri olduğunun bilinmesini istediklerini dile getirdi. Ayrıca Doruk'un eğitim sürecinde onu kabul etmiş insanların arasında olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Umarım her otizmli birey böyle güzel insanlarla karşılaşma fırsatı bulur” dedi

Doruk Ulutaş'ın babası Prof. Dr. Bülent Ulutaş ise 2 yaşında otizm tanısı konulan ve 10 yaşından bu yana müzikle ilgilenen oğlunun Güzel Sanatlar Lisesi'nde yeteneğini geliştirdiğini belirtti. Konserin yanında önemli olanın, her bir parçaya farklı enstrümanlarla eşlik eden değerli öğretmenlerin olduğunu belirterek öğretmenlerin sağladıkları katkı ile örnek bir davranışta bulunduklarına dikkat çekti.

Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Girgin de okullarında iki özel öğrencilerinin bulunduğunu, onların yetenekleriyle gurur duyduklarını aktardı. Doruk Ulutaş ile tanıştıklarında ona yetememekten endişe ettiklerini anlatan Girgin, “Doruk sorunlarını başarıyla aştı ve konser verebilecek kadar iyi bir seviyede kendini geliştirdi” dedi.

Konser, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan'ın, Doruk Ulutaş'a ve destek veren tüm öğretmenlere sunulan çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.