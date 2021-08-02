Otluk alanda çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Köprülü-Veysipaşa Mahallesi 1620 sokakta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki arsadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesinin önüne geçerken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.