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Oto hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araçlardan hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.


Olay Orta Mahalle'de saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçlardan hırsızlık girişimi olduğunu gören mahalle sakinleri, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerinde polis ekiplerini gören iki şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüphelilerden biri Mehmet Sepetçi Kavşağı'nda, diğeri ise Müze Bulvarı'nda yakalandı. Yakalanan iki şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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