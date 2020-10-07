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Oto hırsızları yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekipleri park halindeki otomobilden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri park halindeki otomobilden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Zeybek Mahallesi'nde park halindeki otomobilden hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin S.S.Ç. ve D. Ş. isimli yaşı küçük şahıslar oldukları tespit edildi. Çalmış oldukları malzemeler ile birlikte yakalanan şahıslar, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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