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Oto yıkama işçisi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aydın’ın Karacasu ilçesinde oto yıkamacı servisinde işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Hakan Kasırga, araba yıkadığı sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde oto yıkamacı servisinde işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Hakan Kasırga, araba yıkadığı sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay,Karacasu Yaylalı Mahallesi Sanayi Çarşısı 27. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto yıkama işletmesinde işçi olarak çalışan ve yaklaşık 3 ay önce işe başlayan Hakan Kasırga'ya saat 14.30 sıralarında araba yıkadığı sırada elektrik çarptı. Mesai arkadaşları hemen şalteri indirip 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Kasırga'yı ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Oto yıkama işçisi Kasırga, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri kazanın yaşandığı iş yerinde incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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