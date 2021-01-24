Otobanda yanan araç kullanılamaz hale geldi

Olay, Aydın - İzmir Otobanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobilin ön kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Otomobil sürücüsü otomobilini hemen güvenlik şeridine çekerek yardım istedi. Kısa sürede otomobilin kaput kısmını saran alevler otomobili kullanılamaz hale getirdi. Ekipler tarafından söndürülen yangın sonrası otomobil sürücüsü şok yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.