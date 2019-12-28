Otobüs beklemiyor ama koltuğun keyfini çıkarıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 4 yıl önce “Kamusal Sanat Projeleri” kapsamında hayata geçirdiği Türkiye'nin ilk temalı otobüs durağı, sadece yolcuları değil sevimli hayvanları da memnun etti.

Otobüs durağındaki koltukların rahatını keşfeden sevimli bir köpek, koltuğun keyfini böyle çıkardı. Kimsenin rahatsız etmeye kıyamadığı sevimli hayvan, otobüs beklemese de duraktaki koltukta keyif çatması objektiflere böyle yansıdı.