Otobüslere alınmayan Ferit Amca'yı Sağlık Müdürlüğü misafir etti

Çobanlık yapmak için İstanbul'dan Aydın'a gelen 58 yaşındaki Ferit Güler, Korona virüs nedeniyle ortada kaldı. Çaresiz kalan adamı Aydın İl Sağlık Müdürlüğü misafir etti. HES kodu normale dönene kadar Ferit Amca'nın barınma ve beslenme ihtiyaçları özel olarak karşılanacak.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay çobanlık ve besi damı bekçiliği yapmak üzere Germencik Ortaklar Mahallesi'ne gelen Ferit Güler, Korona virüse yakalanınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Ferit Güler, taburcu olunca memleketine gitmek üzere otogara gitti. HES kodu riskli çıktığı için otobüs bileti de alamayan şahıs, “Hasta isem niçin taburcu oldum. Sağlıklı isem neden memlekete evime gidemiyorum” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Durumu el atan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın'da kalacak yeri olmayan Ferit Güler'le yakından ilgilendi. Karantinaya evde giren kişilerle bu süreyi hastanede geçiren kişilerin karantina süresinin farklı olduğunu belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri Ferit Amca'nın HES kodu seyahate etmeye uygun hale gelinceye Aydın'da devletin imkan ve olanakları ile barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanacağını belirttiler.