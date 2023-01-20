Otobüste seyahat ederken uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrolü faaliyetinde farklı otobüs firmalarında seyahat eden; E.Ö., E.G. ve S.K. isimli şahıslarda toplam 11 gram esrar, 15 adet sentetik hap ve 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, şahsılarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.