Otobüste seyahat ederken uyuşturucu madde ile yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından farklı tarihlerde; Söke ilçesinde uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmalarına ait otobüslerde yapılan aramalarda 7 şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldı.