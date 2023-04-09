Otobüste uyuşturucu ile yakalandılar

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüste yedi şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmasına ait otobüste yapılan aramada yedi şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslara gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.