Otomobil, beton mikseri ile çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada zincirleme trafik kazasında, bir otomobil beton mikserinin altına girdi. Kaza, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 09 SB 385 plakalı otomobil, 35 GB 5233 plakalı beton miksere arkadan çarparak altına girdi. O esnada seyir halinde olan 09 SK 858 plakalı otomobil ise 09 SB 385 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araç içerisindeki yaralıyı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, ile ilgili inceleme başlatıldı.