Otomobil çaldılar, polisi yaraladılar, serbest kaldılar

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre Söke'den otomobil çalarak Didim'e gelen ve emniyet güçlerinin dur ikazına uymayarak kaçmasının ardından yakalan 2 hırsızlık şüphelisi serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz 31 Mart günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Söke'den çaldıkları otomobil ile Didim'e gelen iki hırsız emniyet güçlerini peşine takmıştı. Didim emniyetinin dur ihtarına uymayan iki hırsız çalıntı otomobil ile Ege Caddesi üzerinden Altınkum bölgesine daha sonra Yeşilkent civarına kaçmış, bir emniyet aracı ile park halindeki bir araca çarpmış ve bir polis memurunun da ayağından yaralanmasına neden olmuştu. Akbük yolunda makilik alanda aracı terk eden iki hırsız Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı. Göz altına alınan A.Y. ve S.C adlı hırsızlık şüphelileri, emniyet güçlerince göz altına alındı. Emniyette işlemleri yapılan iki şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.