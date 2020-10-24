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Otomobil dereye uçtu, anne ve kızı hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaklaşık 100 metreden dereye uçan araç içindeki anne ve kızı hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 100 metreden dereye uçan araç içindeki anne ve kızı hayatını kaybetti.


Olay, Kalfaköy Mahallesi yolu üzerinde su depoları mevkiinde saat 17.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şekilde Raziye Özlem Uşaklı (49) idaresindeki 09 HU 100 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araç içerisinde sıkışan Raziye Özlem Uşaklı ve 9 yaşındaki kızı Elif Uşaklı'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda dereye inen itfaiye ekipleri aracın kapılarını keserek ters dönen araç içerisindeki 2 kişiye ulaştı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında 9 yaşındaki Elif Uşaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralı olan anne Raziye Özlem Uşaklı da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Uşaklı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dereye uçan araç çekici marifetiyle çıkartıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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