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Otomobil direğe çarpıp takla attı: 3 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpıp, takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Emul (20) idaresindeki 06 DV 0949 plakalı Renault otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Eyüp Emul, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Araç sürücüsü ve yolcu konumundaki Davud Emul (14) ile Harun Emul (18) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Eyüp Emul'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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