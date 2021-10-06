Otomobil içerisindeki uyuşturucu hassas burun Gece'ye takıldı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde şüphelendikleri 09 AD 481 plakalı otomobili durdurdu. Geçtiğimiz ay narkotik ekiplerine destek vermeye başlayan hassas burun Gece ile birlikte otomobil içerisinde yapılan aramalarda, otomobilin göğüslük kısmına zulalanmış 156 adet sentetik ecza ile 3 ayrı çeşitte satışa hazır toplamda 50 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte otomobil emniyet otoparkına çekilirken, otomobil içerisindeki şüpheliler L.K. ve M.C. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.