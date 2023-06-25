İhlas Haber Ajansı

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Otomobil kanala uçtu

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kanal uçtu, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kanal uçtu, kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza Kuyucak Horsunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolu üzerinde ilrleyen 34 FGR 773 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak kanala uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan omzaken, otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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