Otomobil sazlık alana devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak sazlık alana devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 RM 926 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Sazlık alana devrilen otomobildeki 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.