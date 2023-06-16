Otomobil sulama kanalına uçtu, sürücü ölümden döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçarken, otomobil sürücüsü çevredekilerin dikkati sayesinde boğulmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Çeştepe Mahallesi Küme Evleri mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 09 U 3500 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan araç yol kenarındaki telleri kırarak sulama kanalına uçtu. Suyla dolu kanala uçan aracı görenler yardıma koştu. Çevredekilerin dikkati sayesinde kanaldan çıkartılan sürücü ölümden dönerken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri herhangi bir başka kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de gerekli kontrolleri yaparak normale döndü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.