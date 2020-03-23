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Otomobil tarlaya uçtu; 2 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza saat 10.00 sıralarında Ağaçlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sedat K. yönetimindeki 09 HE 149 plakalı otomobil Ağaçlı yolunda seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada sürücü Sedat K. ve yanında oturan arkadaşı Muhammet A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarlaya uçan otomobil ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

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