Otomobil trafik levhasına çarptı; 1 ölü 5 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir otomobilin trafik levhasına çarpması sonucu 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Kaza Didim-Söke karayolu Dalyan Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim-Söke karayolunda seyir halinde olan C.B. yönetimindeki 09 SR 392 plakalı otomobil seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan trafik levhasına çarptı.

Kaza sonucu araç sürücü C.B. ile araçta yolcu olarak bulunan S.B., S.B., H.N.B., M.S.B ve E.N.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç içerisinde yolculardan 73 yaşındaki M B ise olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.