Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda uçuruma yuvarlanan otomobil içerisindeki 2 kişi saatler süren çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ocaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde H.C.E. ile E.Y.'nin bulunduğu otomobil park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkararak uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Takla atan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları bulunduğu bölgeden kurtarmak için çalışma başlattı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.