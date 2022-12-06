Otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli Bozdoğan Karayolu hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 E 7171 plakalı otomobil ile 09 ACH 349 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç da yol kenarına savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araç içerisinden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.