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Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı.


Kaza bugün saat 13.45 sıralarında Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem A.'ya (16) E.C. idaresindeki 35 HVM 12 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan Meryem A.'yı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meryem A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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