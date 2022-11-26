Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın panikletti.

Olay, Orta Mahalle Sanayi Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 09 HG 418 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden şoför araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.