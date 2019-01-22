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Otomobildeki buzağı görenleri şaşırttı

Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Çay, hastalanan buzağısını otomobili ile veterinere götürdü.

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çay, hastalanan buzağısını otomobili ile veterinere götürdü. Karayolunda otomobiline bindirdiği buzağı ile ilerleyen araç ilginç görüntü oluşturdu.


Edinilen bilgiye göre; Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı kırsal Dereköy Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çay, evin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inek aldı. Yaklaşık 3 ay önce doğan buzağısı bir anda hastalanınca ne yapacağını şaşıran Mehmet Çay, otomobiline bindirdiği buzağı ile şehir merkezindeki veterinerin yolunu tuttu. İmkanların kısıtlı olması ve başka aracının bulunmamasından dolayı buzağıyı otomobille taşımak zorunda kaldığını belirten Çay, “Dağ köyünde oturuyoruz. Buzağımız hastalandı, keyfi kaçtı. Boğazlarından hastalanmış. Başka aracımız ve imkanımız olmadığı için otomobil ile taşımak zorunda kaldık. Mal canın yongası. Ekmeğimizi bunlardan yiyoruz. Buzağımız hastalanınca doktora götürdük. Durumu iyi değilmiş. Aldık tekrar eve götürüyoruz. Tek bir tane buzağımız vardı. O da hastalandı” diyerek otomobilindeki buzağısı ile evinin yolunu tuttu.

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