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Otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin çarptığı trafik polisi ağır yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Nazilli Belediye meydanındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Caddesi'nden belediye istikametine giden G.S. yönetimindeki 20 R 4434 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması ile kavşakta görevli trafik polisi M.B'ye ve ardından kaldırıma çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan polis memuru M.B., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.S. adlı kadın sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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