Otomobille çarpışan tır devrildi: 2 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan tır devrilirken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Umurlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi girişinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile tır henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil savrulurken, tır da devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor