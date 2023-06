Otopark kavgasında komşusuna baltayla saldırdı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre site içerisinde araba park yeri yüzünden komşular arasında tartışma çıktı. Sözlü münakaşa yaşayan komşular, daha sonra kavgaya tutuşurken, evden baltasını alan bir kişinin komşusuna baltayla saldırdığı ileri sürüldü.

Olay, Ege Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arabasını site içerisinde bir yere park eden M.Y., komşusu M.G., ile park yeri yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Kısa süre içerisinde tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, eve gidip balta alan M.Y., komşusu M.G.'ye saldırdı. Saldırıya uğrayan M.G., kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kesici bir aletle elinden yaralanan M.G. ve saldırgan M.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.