Otoyol inşaatında çalışan şoförlere jandarma'dan eğitim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğünce Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde bulunan ve Aydın-Denizli otoyolunun yapımından sorumlu firma bünyesinde çalışan toplam 67 şoföre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Taşıma Kanunu çerçevesinde eğitim verildi. Verilen eğitimde şoförlere hız kuralları, şerit takibi manevra kuralları, araçlar arası takip mesafesi, araç geçme ve geçilme kuralları, araç kullanırken cep telefonu, radyo- teyp vb dikkat dağıtıcılarla ilgilenilmemesi, takograf kullanımı, yağışlı havalarda araç kullanımı, karşıdan ve geriden gelen trafik akışını kolaylaştırma ve genel trafik konuları anlatıldı.