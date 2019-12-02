Ovaeymirli çocukların park keyfi

Efeler Belediyesi tarafından Ovaeymir Mahallesi'nde yapılan park hizmete girdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, CHP Aydın Milletvekili ve PM üyesi Bülent Tezcan ve açılışa katılan konuklar mahallede yaşayan çocukların parktaki keyifli saatlerine ortak oldular.

Seçimlerden önce bölgede park yapma sözünü verdiğini anımsatan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Mahallemizde yaptığımız parkın ismini de sizlerden gelen istekler üzerine Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın adını verdik” dedi.

Aydın Milletvekili ve CHP PM Üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarı Sait Ali Öztürk ile çocuklar ve kadınların yoğunlukta olduğu halk katıldı. Başkan M. Fatih Atay, halka verdiği sözleri bir bir yerine getirdiklerini hatırlattı şunları söyledi:

“Bugün bizi yalnız bırakmayan, seçimden önce ve seçimden sonra yanımızda olan Parti Meclisi Üyemiz Bülent Tezcan'a teşekkür ediyoruz. Parkın adının Gaffar Okkan olmasını siz istediniz değil mi? Evet siz istediniz biz de aynen onu gerçekleştirdik. Daha çok hizmetler yapacağız kadınlarımız için. Bugün belediye meclisimiz ile karar alacağız Merkez Yeniköy'deki yapacağımız parka da “Kadınlar Parkı” adını vereceğiz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun”

Halk için çalışıyorlar

Açılışta konuşan CHP Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın verdiği sözleri tuttuğunu belirtti. Tezcan, “Sözlerini tutmanın yanında sizlerden gelen istekleri de yerine getiriyorlar. Belediye Başkanımız çocukları ve kadınları gözeten çalışmalar içerisinde. Geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan bu parkın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır da yapılan parkın Ovaeymir halkına hayırlı olmasını diledi, “Başkanımızın duyarlı davranışından dolayı kutluyorum. Efeler bundan sonra da yeni yatırımlar ve çalışmalarla halkın yanında olacaktır” diye konuştu.