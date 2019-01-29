Mesut Özakcan, Aşağı Kayacık Mahallesini ziyaret etti. Kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Özakcan, "1 Nisan'da her şey daha güzel olacak" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Mesut Özakcan Aşağı Kayacık Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Necati Yıldız, Demokrat Parti Efeler İlçe Başkanı Muzaffer Yılmaz ve partililerin eşlik ettiği Başkan Özakcan, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın her anlarında yanlarında olmaya çalıştık. Merkez mahallelerde ne varsa köyden mahalleye dönüşen yerleşim alanlarında da aynı hizmeti vermek için çalışmalar yaptık. Tüm bunları yaparken de halkımızın bize olan desteğinden güç alarak çalıştık. Çalışmalarımıza ara vermeden devam etmek istiyoruz. İnanıyoruz ki halkımız bizlere gösterdiği ilgiyi sandığa yansıtacak, 1 Nisan'da her şey daha güzel olacak" dedi.

Özakcan'a destek sözü veren mahalle halkı da Efeler Belediyesinin mahallelerine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.