Özakcan; "Duvardan kaldırsalar da gönüllerden kaldıramazlar"

Mesut Özakcan Dereköy ve Kozalaklı Mahallelerini ziyaret etti. CHP İl Başkanlığı'ndaki eski il başkanlarının arasından fotoğrafının kaldırılmasını eleştiren Özakcan, “Bizi oradan kaldırabilirler, ama halkımızın gönüllerinden kaldıramazlar” dedi.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren DP'li Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan mahallelerde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Dereköy ve Kozalaklı Mahallelerini ziyaret eden Özakcan, “Bizim herhangi bir siyasi parti ile ittifakımız yok ama bizim ittifakımız Efeler halkımızla” diye konuşarak vatandaşları Demokrat Parti'de birleşmeye çağırdı.

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre kendisinin fotoğrafının partide geçmiş dönem görev yapan il başkanları arasından kaldırıldığını öğrendiğini belirten Özakcan, CHP'y i eleştirdi. Kendisinin 1995 ve 1999 yılları arasında CHP Aydın İl Başkanı olarak görev yaptığını kaydeden DP'li Özakcan, “Ben partiden ayrıldığım için resmimi eski il başkanlarının arasından kaldırmışlar. CHP'den istifa eden sadece ben değilim. Geçmişte merhum İsmet İnönü, oğlu Erdal İnönü ve Bülent Ecevit gibi önemli isimler de partiden istifa ederek ayrıldılar diye açıklamalarım vardı. Sayın Çankır benim hakkımda kendisini onlarla bir mi tutuyor? diyerek açıklamalar yapmış. Benim böyle bir şey söylemek, kendimi onlarla bir tutmak haddim değil. Ben CHP'nin içerisinde olduğu haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalara karşı çıktığım ve buna bir tepki ortaya koyduğum için ayrıldım. Benim de resmimi oradan kaldırarak bir vefasızlık örneği göstermişler. Biz demokrat insanlarız, demokrasiyi içerisinde bulunduğu her toplumda gerçek değerleri ile yaşama geçirmeye çalışan insanlarız. Siyaset bir nezaket, hoşgörü işidir. Yüz yüze bakamayacak söylemlerde bulunmamalıyız. Bizler Aydın'da yaşıyoruz. Birbirimizle selamlaşacağız, acı günlerimizde güzel günlerimizde birlikte olacağız. Acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşacağız. Bu davranış, onların kimlik, karakter ve vefa duygularının ne olduğunu gösterir. Aklıselim sahibi CHP'li tüm dostlarımla yine beraberim” dedi.

Dereköy ve Kozalaklı Mahallelerine yaptıkları ve yapacakları yatırımlardan bahseden Başkan Özakcan, “Bizim kapımız her zaman herkese açık. İlk defa seçim için bu mahallelere gelmiş değiliz. Görev dönemimiz içerisinde ayak basmadığımız köyümüz kalmadı. Yeni dönemde de bu anlayışımız sürecek” ifadelerini kullandı.