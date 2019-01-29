Özakcan genç çiftleri yalnız bırakmadı

Mesut Özakcan Birsen Özge Kıtır ve Enes Kaynar ile Özge Akyol ve Güngör Şirin çiftlerinin kına gecelerine katıldı.

Mesut Özakcan, ilçe sakinlerini düğün, taziye, açılış, lokma hayrı ve mevlit programlarında yalnız bırakmıyor. Başkan Özakcan eşi Gülay Özakcan ile birlikte sık sık cemiyetlere katılarak vatandaşlarla iç içe olmaya devam ediyor. Hafta sonunu da vatandaşlara ayıran Özakcan Birsen Özge Kıtır ve Enes Kaynar ve Güngör Şirin çiftlerinin kına gecelerine katıldı.

Genç çiftlere evlilikte 4S modeli hatırlatan Başkan Özakcan, "Evlilikte 4S formülü mutlu bir yuvanın temelini oluşturur. Bu formülün ana maddeleri; sevgi, saygı, sadakat ve sabırdır. Çiftler birbirini önce sevecek, sonra saygı duyacak, sonra sadakatli olacak en son da her türlü olaya karşı sabırlı olacak. Eminim ki dünya evine giren birbirinden değerli çiftlerimiz bu özelliklerin hepsini taşıyorlar. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuşarak Efeler Belediyesi tarafından özel olarak hazırlatılan fincan takımını hediye etti.