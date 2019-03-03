Görev döneminin son toplantısını gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Kurucu meclis olarak tarihe geçtik" dedi.

Geçtiğimiz 2014 yılında Aydın'ın büyükşehir olması ile merkezde Efeler Belediyesi kurulmuştu. Kurucu başkan ve meclis üyeleri 5 yıllık görev dönemlerinin son belediye meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı öncesi konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Tüm meclis üyesi arkadaşlarımız ile sorunsuz, uyum içerisinde bir 5 yıl geçirdik. Uyumlu çalışmalarımız hem tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olduk. Kurucu meclis olarak da tarihe geçtik. Birlikte yaşadığımız bu hizmet döneminin hem paylaştığımız dostluklarla, hem de Efeler halkımıza verdiğimiz hizmetler ile hepimizin yaşamında unutamayacağımız zamanlar olarak yer aldı . Gerçekleştirdiğimiz tüm başarılı çalışmalardan dolayı tüm meclis üyelerimizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" diye konuşarak toplantıya katılan tüm meclis üyelerine tek tek plaketlerini takdim etti.

Mecliste grubu bulunan parti sözcüleri tarafından da Başkan Özakcan'a plaket takdim edildi. Herkesten haklarını helal etmelerini isteyen parti sözcüleri şöyle konuştu; "Bizler göreve geldiğimiz zaman kendimizi seçimi kazanan ya da kaybeden siyasiler olarak hiç düşünmedik. Halka hizmet, hakka hizmet düsturu ile Efeler halkımızın refahı için el birliği ile çalıştık. Başkanımız da bizlere her zaman yardımcı oldu. Bizler de kendisine uyum içerisinde çalıştığımız görev süremiz için teşekkür ediyoruz."