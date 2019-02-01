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Özakcan'dan Güdür ailesine geçmiş olsun ziyareti

Efeler Belediye Başkanı M.

Mesut Özakcan, geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında yaralanan İlyas Güdür'ü ziyaret etti.


Mesut Özakcan trafik kazasında yaralanan İlyas Güdür için Güdür ailesinin evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Güdür'e geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar dileyen Özakcan aile fertleri ile sohbet etti. Bir daha böyle acıların yaşanmamasını dileyen Başkan Özakcan, “Kardeşimiz çok şükür ciddi bir kazadan sağ kurtulmuş. Allah cümlemizi tüm kaza ve belalardan korusun. Böyle acılar yaşatmasın” dedi.


Kazada başından ve yüzünden yaralanan İlyas Güdür, Başkan Özakcan ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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