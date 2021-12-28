Özçakır, üçüncü kez güven tazeledi

Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşandı, kurulda tek adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Mehmet Özçakır, üçüncü kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 1973 yılından bu yana faaliyette bulunan ve kentin en eski tarih ve kültür derneklerinden olan Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Aydın'ın tarihi ve kültürel tanıtımına vurgu yapılan genel kurulda, dernek başkanı ve yönetim kurulları da şekillendi. Tek adaylı gidilen seçimlerde 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Mehmet Özçakır, başkanlığa aday gösterildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda, faaliyet raporunun okunmasının ardından divan kurulu belirlendi. Divan kurulu tarafından üyelere sunulan yeni liste oy birliği ile kabul edilirken, yapılan seçimlerde mevcut başkan Mehmet Özçakır, üçüncü kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Kurulda kısa bir konuşma yapan Başkan Özçakır, yerel tarihin önemini vurgulayarak “Yerel tarih, bir kentin belleğidir ve Aydın'ın tarih, turizm ve tarım ana başlığındaki değerlerinin en büyük eksikliği maalesef tanıtım konusudur. Tanıtım konusunda sivil toplum kuruluşu olarak yıllardır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Üçüncü kez başkan seçilerek güven tazeleyen Mehmet Özçakır'ın yeni yönetimi ise Ahmet Varlık, Hüseyin Rahmi Yaman, Feridun Candaş, Göksenin Pireli, Fazıl Feza Aydemir ve Murat Çayırlı isimlerinden oluştu.