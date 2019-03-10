Özel Aydın Bilgi Eğitim Kurumları markasını tescilledi

Türkiye genelinde yaygınlaşmayı planlayan Aydın'ın yerel eğitim kurumu Özel Aydın Bilgi Eğitim Kurumları ‘Özel Aydın Bilgi' markasını tescilletti. Kuruma marka tescil belgesi törenle teslim edildi.

Aydın'da 2012 yılında Özel Aydın Bilgi Dershanesi olarak hizmet veren Aydın Bilgi Eğitim Kurumları, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Özel Aydın Bilgi Anadolu Lisesi olarak yeni binasında faaliyete başladı. 2015 yılında Aydın Bilgi Özel Öğretim Kursu, 2018 yılında Mimar Sinan Mahallesinde bağımsız bina konsepti ile anaokulu da hizmete başlayan Özel Aydın Bilgi Eğitim Kurumları tescilli bir eğitim kurumu oldu.

Türkiye'nin eğitimde lider şehirleri unvanına sahip Aydın'ı bu unvanına yeniden kavuşturmak üzere yola çıktıklarını belirten, Özel Aydın Bilgi Eğitim Kurumları ortaklarından Levent Dönmez, “Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere bilim, sanat ve siyaset dünyasına önemli isimler yetiştiren Aydın şehrimize değer katmak için çıktığımız yolda bir başarıya daha imza attık. Eğitimdeki markamızı tescilletmek için 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız başvuru incelenip değerlendirildi. Ve kurumumuz marka tescil belgesini aldı. Özel Aydın Bilgi Eğitim Kurumları, insani değerlerin etkin olduğu ve Atatürk'ün belirttiği muasır medeniyet seviyesinde akademik başarının yanı sıra, manevi değerleri yüksek, vatanına ve değerlerine sahip çıkabilen bireylerin yetiştirilmesinde gayret göstermektedir. Kurum olarak Aydın ilinin yerel bir markası olan Özel Aydın Bilgi Eğitim Kurumları'nı ulusal bir marka haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek hedeflerinin eğitimde yakaladıkları kaliteyi öncelikle Ege Bölgesi olmak üzere tüm ülke geneline yaymak olduğunu söyledi.

Özel Aydın Bilgi Eğitim Kurumlarının almaya hak ettiği “Özel Aydın Bilgi” markası Maksimum Patent şirketinin Genel Müdürü Ebru Alp Kayır tarafından Özel Aydın Bilgi Eğitim Kurumları ortakları Gülsevin Çetinkaya, Argun Budanur ve Levent Dönmez'e teslim edildi.