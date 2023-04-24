Özel Başak Koleji'nde öğrencilerin gösterisi takdir topladı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlkokul Öğretmeni Mehmet Mustafa Çeliker'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından 3.sınıf öğrencileri 23 Nisan konulu şiirlerini okudu. Gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde ayrıca ilkokul öğrencileri hazırladıkları oratoryoyu sergilediler. Dans öğretmeni tarafından koreografisi hazırlanan dans gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. 23 Nisan Resim Yarışması ödülleri Kampüs Müdürü ve İlkokul Resim Öğretmeni tarafından takdim edildi. Müzik Öğretmeni koro şefi görevini öğrencilerine teslim ederek öğrencileriyle birlikte şarkılar söyledi.

Aydın Özel Başak Koleji ilkokul ve ortaokul ana kampüsünde bir araya gelen veliler, öğrenciler ve öğretmenler hazırlanan 23 Nisan töreni ve etkinliklerini ilgiyle izledi. Bayrak gösterisi ile bayram, kampüs binasında sonlandı. Ardından bando ve kortej yürüyüşü yapan ortaokul öğrencileri Aydın Tekstil Park'ta görsel bir şölene imza attılar. Velilerin ve halkında katılımıyla 23 Nisan töreni bu yıl da coşkuyla kutlandı.