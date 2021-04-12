Özel çocuklardan polislere fidan sürprizi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Polis Teşkilatının 176'ncı yıldönümü nedeniyle özel çocuklar polislere sürpriz yaparak yanlarında getirdikleri fidanları toprakla buluşturdu. Özel çocukların yaptığı sürpriz Nazilli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polisleri duygulandırdı.

Aydın Denizli Karayolu üzeri Sevindikli Mahallesi girişinde bulunan Nazilli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde, Özel Eğitim Okulu öğrencileri Polis Haftası sebebiyle fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Özel Eğitim Kurumunun Kurucu Müdürü Alpay Söyler ve öğretmenlerinin destekleriyle ellerindeki dövizlerle birlikte emniyet binasının bahçesine gelen özel çocuklar polisler ile birlikte getirdikleri süs bitkilerinden oluşan fidanları toprakla buluşturdu.

“Umutları fidanlarla birlikte yeşerecek”

Özel çocukların bu etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Özel Eğitim Kurumu kurucu müdürü Alpay Söyler, "Polis Haftası nedeniyle teşkilatımızın bu önemli gününde çocuklarımızla birlikte ağaç dikim etkinliği gerçekleştirdik. Özel çocuklarımızla beraber komşumuz Bölge Trafiğe gelip, Gece gündüzünü bizim için feda eden kahramanlarımızın Polis Haftasını kutladık. Özel çocuklarımızda çok mutlu oldu. Polisleri çok merak ediyorlardı. Onlarla birlikte etkinliğe katılmak onları çok mutlu etti. Umutları tekrar yeşertmek adına Polis Günü kutlu olsun” dedi.

“Sürprizden büyük bir mutluluk duyduk”

Özel çocukların desteğini her zaman hissediyoruz diyen Nazilli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri, Komiser Yardımcısı Mehmet Gençoğlu, ise “Polis Haftamız nedeniyle çocuklarımız fidanlarıyla birlikte gelerek bize yaptıkları sürprizden büyük bir mutluluk duyduk. Şahsım adına çok duygulandım. Çocuklarımızın desteğini almak bize daha da bir mutluluk veriyor. Biz görevimizi yaparken çocukların desteğini her zaman hissedebiliyoruz. Büyüklerini araç kullanırken uyarmaları bizler için önem teşkil ediyor. Bugün burada dikmiş olduğumuz fidanlar aynı zamanda iyilik hareketinin filizidir. ‘Ağaç hayattır, ağaç yaşatır. Bu anlamda trafik hayattır, trafik yaşatır' diyoruz. Bir ağaç dikmek hayatı nasıl simgeliyorsa, trafikte bir hayatı bir yaşamı kurtarabiliyor. Bugün burada dikmiş olduğumuz fidanlarla aynı zamanda umutlarımızda yeşerecek” dedi.

Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya da etkinliğe destek verdi.