Özel Eğitim Genel Müdürü Bilgili, Aydın'a geldi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili Aydın'a gelerek çalıştaya katıldı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Oktay Kılıç, BİLSEM Yöneticileri Çalıştay'ına katıldı. Gerçekleştirilen çalıştayda özel yetenekli öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Bilim ve Sanat Merkezleri'nde gerçekleştirilen çalışmaların incelenmesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin değerlendirilmesi, kurum kalitelerinin arttırılması, BİLSEM modülünün geliştirilmesi, kurumlarda yapılan örnek çalışmaların paylaşılması konuları görüşüldü.

Bilgili çalıştay programından sonra İl Milli Eğitim Müdür vekili Sabri Acar ile beraber Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.