Özel hastanede poliklinik hizmetleri bir hafta süreyle durduruldu

Sağlık Bakanlığı tarafından fiziki şartlardaki yetersizlik gerekçesi ile Aydın Özel Ege Liva Hastanesi'nde poliklinik hizmetleri bir hafta süre ile durduruldu.

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi'nde bugünden itibaren bir hafta süre ile poliklinik hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nın kararı ile durduruldu. Hastanede bir hafta boyunca poliklinik hizmeti verilemeyeceği, ancak acil sağlık hizmetlerinin devam edeceği öğrenildi.

“Fiziki şartlar nedeniyle hastanemize bir ceza söz konusu”

Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Erdal Gezer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Fiziki şartlar nedeniyle hastanemize bir ceza söz konusu. Fiziki açıdan aslında tıbbi işleyişe engel bir durum söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Yani bizim aslında kapılar, koridorlar insanlara hizmet vermez, hastaları memnun etmez. Bizim ekibimiz iyi bir ekip, iyi bir sağlık hizmeti veriyoruz. Bunun dışında fiziki koşullardan kaynaklı bir mağduriyet, aslında hastalarımıza veriliyor desek çok da haksız sayılmayız. Şu an hastalarımız bir haftalık süre içerisinde tedavilerini yaptıramayacaklar. Onlar da bu hafta mağdur olacaklar. Onlara hizmet veremeyeceğiz, bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Ne kapı genişliği, ne koridorlar bunlar tek başına bir şey ifade etmez. Tabi ki bunların bir uygunluğu gerekiyor. Bu uygunluk konusunda hastanenin bir kusuru olduğunu düşünmüyoruz. Zaten bu uygulanan kararla ilgili bizim yargıya başvurumuz söz konusu, şu an olay mahkemede. Aslında şu an yargıda devam ediyor, sonuçlanmış hastanemize yönelik fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle alınmış bir mahkeme kararı olmadığını da paylaşmak istiyorum. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 22 Mart sabahından, 29 Mart sabahına bir haftalık süre içerisinde poliklinikte hizmet veremeyeceğiz. Ama bunun dışında hastalarımız acile başvurabilir. Hatta gerekirse eğer bir cerrahi ameliyat gereksinimi olursa, bu noktada uzman hekimlerimiz devreye girip, ameliyathaneyi de kullanabileceğiz” diye konuştu.

Dün gece annesi ile tedavi için İstanbul'dan hastaneye gelen Evrim Sarıbaş Alpargun, çok şaşkın olduğunu belirterek “Annemin kontrolü vardı bugün. Bir hafta önce tetkikleri oldu. Bugün sonuçlar belli olacaktı ve şu anda çok şaşkınız ve ben çok üzgünüm. Çünkü tahlil sonuçları nasıl çıktı onları merak ediyoruz, doktorumuzu görmek istiyoruz ve göremiyoruz. Biz bu hastanenin böyle kapatılmasına bir anlam veremiyorum, çünkü bir sağlık kurumu” dedi.

“Yapılan işlem bir kapatma değildir”

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise yapılan işlemin bir kapatma değil, poliklinik hizmetlerinin belli bir sürede durdurulması işlemi olduğunu ifade ederek, “ Hastanemizin acil servisi ve acil servisinden dolayı yatan hastaları hizmet almaya devam ediyor. Ama poliklinik hizmetleri bakanlık mevzuatındaki yasal süreç gereği 7 günlük bir sürede durduruldu. Bunun gerekçesinde de yapısal bazı eksiklikler vardı hastanemizde. Bunu hastanemizin yöneticileri ile de konuşmuştuk. Daha önce farklı amaçlarla projelendirilen odaların farklı şekilde kullanılmasından kaynaklanan, metrekarelerdeki yetersizliklerden kaynaklanan yapısal eksiklikler vardı. Zaten biz 6 ayda bir hizmete ve ruhsata esas denetimlerimiz var. Bir heyet tarafından yapılıyor bu denetimler. Bunlarda arkadaşlarımız eksiklikleri tespit ediyor. Öncelikli para cezası müeyyidesi cezası var. Üç defa para cezasından sonra böyle bir yedi günlük poliklinik hizmetlerinin durdurulması cezası var. Bunu da Bakanlığımız öngörüyor, bizler değil bakanlık talimatı ile yaptığımız bir işlem. Bunun bir mahkeme süreci de oldu. Önce mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bir on beş günlük süreçte yapılan işlemin hukuka uygun bir işlem olduğunu dolayısıyla da yürütmeyi durdurmasının kaldırılmasına hükmetti. Bizde bu müeyyideyi uygulamak durumunda kaldık. Bu müeyyidenin uygulamasında yine hastane yöneticileri ile konuşarak bir tarih belirledik. Ve bugün itibari ile bu yaptırım uygulamaya konuldu. Tabi hastanenin acil hizmetleri ve yatan hasta hizmetleri devam ediyor. Sadece poliklinik hizmetleri durdurulmuştur. Tıbbi bir gerekçe söz konusu değildir. Tamamen fiziki mekanlarla alakalı olan eksik ve projede bulunan farklıklılardan dolayı yapılmıştır. Bu süreçte bir sıkıntı yaşanmaması adına gerekli sağlık tedbirlerimizi aldık. Gerek Liva Hastanemizden, gerekse başka hastaneden hizmet alan hastalarımız adına bir eksiklik yaşanmaması adına biz ilde gerekli tedbirlerimiz aldık” diye açıklamada bulundu.