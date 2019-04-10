Özel öğrencilerden Kavaklı Anadolu Lisesine ziyaret

2 Nisan Dünya Otizm Günü ve Otizm Haftası'nda otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri birlikte şarkı söyleyip, resim yaptılar. Daha sonra birlikte oyun oynayan öğrenciler sosyalleştiler. Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ergin Bilgin ve Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay'ın katılımlarıyla etkinlik gerçekleştirildi.