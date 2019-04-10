İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Özel öğrencilerden Kavaklı Anadolu Lisesine ziyaret

Dünya Otizm Farkındalık Günü ve Otizm Faftası etkinlikleri çerçevesinde Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve öğretmenleri, Özel Kavaklı Anadolu Lisesini ziyaret etti.


2 Nisan Dünya Otizm Günü ve Otizm Haftası'nda otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri birlikte şarkı söyleyip, resim yaptılar. Daha sonra birlikte oyun oynayan öğrenciler sosyalleştiler. Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ergin Bilgin ve Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay'ın katılımlarıyla etkinlik gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.