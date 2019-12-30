Özel öğrencilerden renkli gösterdi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesi, yeni yıl öncesi renkli bir gösteriye ev sahipliği yaptı.

Sekizinci Renk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Yıldız Kenter & Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda düzenlediği etkinliğe Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve Eşi Güneş Atay çok sayıda Belediye Meclis Üyesi ile öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Merkez, eğitim verdiği öğrencileri ile birlikte haftalardır çalıştıkları gösterilerini sahneye taşıdı.

Sekizinci Renk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Selin Sinanoğlu, “Bugün burada bulanan bizi yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkan'ımıza teşekkür ediyorum. Bizleri ve engelli bireylerimizi hiçbir etkinlikte yalnız bırakmıyor. Ardından bu salonu dolduran her bireye tek tek teşekkür ediyorum, burada bulunmanız çocuklarımız için çok önemli. Bu etkinlikler ile toplumda farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Umuyorum ki başaracağız” dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, engelli çocuklarla bir arada bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu ve belediye olarak kentte farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yürütüldüğünü söyleyerek, “Bugün burada sizinle olmanın gururunu yaşıyorum. Toplum olarak aslında engelleri zihnimizde bizler oluşturuyoruz. Bilinçlenmemiz ve empati kurmamız lazım. Başıma gelmez demeden, anlayışlı ve bilinçli yaklaşmamız lazım. Çünkü sadece zihinsel değil bedensel engelli vatandaşlarımızda maalesef ki zorluklar yaşıyorlar. Bu bizim toplumsal sorunumuz. Engelleri aşmak için önce zihnimizden başlamamız gerekiyor. İnsanlarımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Burada da belediye olarak bizlere de sorumluluk düşüyor. Yeni yıl ile birlikte yoğunlaşacağımız sorunlarımızdan birisi de bu. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak ve insanları onları anlayacak bilince ulaştıracak projeler geliştireceğiz” dedi.

Etkinliğe eşi Güneş Atay ile katılan Efeler Belediye Başkanı Atay, gösteri sonuna doğru sahneye çıkarak, Sekizinci Renk Korosu'na şeflik ederek İzmir Marşı'nı okuttu. Güneş Atay ise bir öğrenci ile düet yaptı.

Dans gösterisinden solo piyano performansına, tiyatro oyununda mezuniyeti gerçekleşen öğrencilere kadar birçok renkli ana sahne olan Yıldız Kenter & Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda İzmir Marşı'nın okunması ile birlikte gösteri son buldu.