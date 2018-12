Özel öğrencilerin anıtkabir hayali gerçek oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde orta-ağır düzeyde zihinsel engelli ve Down Sendromlu çocukların eğitim aldığı Nazilli Güzelköy Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nden seyahat engeli olmayan 10 çocuğun Ata'nın mezarını ziyaret etme hayali gerçek oldu.

Geçtiğimiz 10 Kasımdan bu yana Ulu Önder Mustafa kemal Atatürk'ün mezarını ziyaret etme hayallerini maddi imkansızlıklar nedeniyle bir türlü gerçekleştiremedi. Atatürk'e olan sevgilerini her fırsatta dile getiren özel öğrencilerin bu isteğini yeterli maddi güçleri olmadığı için bir türlü çözüm bulamayan öğretmen ve idareciler destek almak için hangi kapıya gittilerse elleri boş döndü. Özel Eğitim Öğretmenlerinden Aslı Tunçyürek'in girişimleri ile Milli Savunma Bakanlığı Protokol Müdürü ve Yörük Ali Efe Kitabının yazarı Dr.Albay Fatih Özkurt, hemşerileri için gerekli hazırlıkları yaparak Anıtkabir Derneği ile işbirliği içinde özel öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi. Özel öğrencileri iki gün Ankara'da ağırlayan Milli Savunma Bakanlığı ve Anıtkabir Derneği, hiçbir masraftan kaçınmadı.

Okul Müdürü Ali İhsan Şahin, Özel Eğitim Öğretmenleri Gamze Erdoğan, Aslı Tunçyürek, Fatma Kellecioğlu, Birsel Yeşiltepe, Berfin Kömürcü, Hakan Yavaş, Harun Pehlivan, Onur Karakaş ve Hulusi Çalışır rehberliğinde Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu Orta Ağır Zihin Engelli ve Down Sendromlu Çocuklar; Arzu Yavaş, Ali Kuzuoğlu, Mustafa Doğan, Ayşe Kara, İlker Ülker, Aliye Miray, Emine Ağbak, Sezer Güler, Hande Çetin ve Samet Oduncu hayatları boyunca unutamayacakları bir anı yaşadı.

Tuvalet paralarına varıncaya kadar özel öğrencilerin her türlü masraflarını karşılayan Ankara, özel öğrencileri Anıtkabir başta olmak üzere Birinci, İkinci Meclis ve tüm gezilebilecek yerlerde rehberlik etti. Sinemadan lunaparka kadar eğlencenin de tadını çıkaran özel öğrenciler, Ata'nın huzuruna çıkarak çelenk sunup anıtkabir özel defterine duygularını yazdılar. Anıtkabir Dernek Başkanı Emekli Tuğgeneral Şadi Öner'in onayı ve Anıtkabir Komutanlığının katkılarıyla planlanan bu organizasyon; Anıtkabir Derneğinden Mustafa Doğanın refakatiyle Anıtkabir Komutanının odasında hazırlanan ikramların ardından özel öğrencilerin ve özel eğitim öğretmenlerinin isimlerine özel hazırlanan sertifikalar Anıtkabir Komutanı Albay Cüneyt Rakunt tarafından verildi. Evlerine ve okullarına büyük mutluluk ve huzurla dönen ekip, kendilerine verilen sertifikaları ise yanlarından bir an olsun ayırmıyorlar.

Özel Eğitim Öğrencisi Mustafa Doğan, “Hayallerimiz gerçek oldu. Atamız ile ne kadar gurur duysak azdır. Ankara çok güzeldi. Bizleri iyi ağırladılar. Anıtkabir'deki komutanlarıma ve adaşım Mustafa Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlerime de minnettarım, çok teşekkür ederim. Hayallerimizi gerçekleştirdiler. Diğer öğrenci arkadaşlarımın da gitmesini tavsiye ediyorum. Çok güzeldi, bir daha gitmek isterim” dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Aslı Tunçyürek, “Atatürk haftasında onlara Anıtkabir'i anlattığımız zaman hepsi çok merak ettiklerini söyledi. Ama okulumuzun maddi imkansızlığından dolayı gidebilme ihtimalimiz yoktu. Benim can dostum, arkadaşım, Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın Protokol Müdürü Dr. Albay Fatih Özkurt ile beraber bir iletişime girmiştim. Bana yardım edebileceğini, çocuklarla ilgili projede yer almak istediğini söyledi. Biz çok sevindik, bütün okul hemen hazırlıklara başladık. Onlar da Anıtkabir Derneği olarak yanımızda oldular. Bütün ihtiyaçlarımıza karşılık verdiler. Çocuklarımıza hayatları boyunca unutamayacakları bir an yaşattılar. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, Anıtkabir'de bulunan, dernekte olan herkese, adını sayamadığım birçok kişiye, velilerimize, hepsine teşekkür ediyoruz. İlk defa özel çocuklarla yola çıktık ve her şey harikaydı” dedi.

Özel Eğitim Öğretmeni Gamze Erdoğan, “Anıtkabir bence her Türk insanının görmesi gereken bir yer. Özellikle çocuklarımızla orada bulunmak çok ayrı bir duyguydu çünkü o çocuklar ilk defa şehirdışına çıktılar, ilk defa bir büyükşehir gördüler ilk defa Anıtkabir gibi özel bir yeri ziyaret ettiler. Bu duyguyu onlarla paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çocuklarımla da gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum bu konu da emeği geçen herkese, ön ayak olan herkese şoföründen öğretmenine, konaklama personelinden orada bizi ağırlayan komutanlara kadar herkes inanılmaz ilgiliydi. Çok teşekkür ediyorum. Umarım bir gün herkes Anıtkabir'i görme fırsatı yakalar. Bizim çocuklarımız gördü, şanslılardı ama Türkiye'nin bir çok bölgesinde özel çocuk olup oralara gidemeyen bu imkanı bulamayan çocuklar var. Umarım bir gün onlar da gider, onlar da bu duyguyu yaşar” dedi.

”Okul Müdürü Ali İhsan Şahin, “10 Kasım günü, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bir hayali vardı. Çocuklarımızın hiç bir tanesi Anıtkabir'i görmemiş, Ankara'ya gitmemişti. Oradan yola çıkarak ‘neden olmasın' dedik. Okulumuzu temsilen 10 öğrenci ve 10 özel eğitim öğretmenimizle birlikte bu çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek istedik. Sonra bu proje hazırlandı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle projemiz askıda bekliyordu. Değerli komutanımız, hemşerimiz Dr. Albay Fatih Özkurt sayesinde projemize destek geldi. Bizi Anıtkabir'e kabul ettiler. Bütün masraflarımızı karşıladılar, sağ olsunlar. Çocuklarımızla çok güzel bir 48 saat geçirdik. Ben bu çocuklarımın hayallerinin gerçekleşmesinde emeği olan tüm öğretmenlerime ve Anıtkabir Derneği yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Bakan Yardımcımız Mustafa Safran Bey efendiyi de ziyaret ettik. Sağ olsun bizi kabul etti. Okulumuzun ve öğrencilerimizin sorunlarını dinledi. Her daim arkamızda olduğunu, yanımızda olduğunu belirtti. Okulumuzun eksiklerini konuştuk. Tamamlanması için en kısa zaman da talimatları verdi. Okulumuzun eksiklerinden olan spor salonumuzun donatımı konusunda sözümüzü aldık. İnşallah en kısa zaman da onu da tamamlayıp, o eksik olan spor salonumuzu da okulumuza kazandırmış olacağız.”