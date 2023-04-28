Özel öğrencilerin hazırladığı etkinlikler duygulandırdı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bu kez özel öğrencilerin hazırladığı çocuk bayramı kutlamaları renkli görüntülerle birlikte duygusal anlar da yaşattı.

Nazilli'ye bağlı Güzelköy Mahallesinde bulunan Güzelköy Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen 23 Nisan kutlama etkinliklerinde görev alan özel öğrenciler hem öğretmenlerine hem de konuklarına özel anlar yaşattı.

Etkinlikleri Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden ile birlikte izleyen Okul Müdürü Ali İhsan Şahin, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başlayan kutlama etkinliklerinde öğrenciler şiir okuyarak özlü sözler söyledi. Özel çocuklarla birlikte ana okulu öğrencilerinin birlikte hazırladığı program izleyiciden büyük alkış aldı. Birbirinden renkli müzikli gösterilerin ardında okul bandosu eşliğinde etkinliklere katılan herkes öğrencilerle birlikte yürüdü.